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«Локомотив» уволил Кудашова с поста главного тренера
03.10.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Локомотив» официально объявил об увольнении Алексея Кудашова с поста главного тренера.
«ХК «Локомотив» информирует, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с главным тренером команды Алексеем Николаевичем Кудашовым.
Также покидают тренерский штаб Александр Александрович Савченков и Андрей Леонидович Козырев.
ХК «Локомотив» выражает благодарность Алексею Кудашову за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды.
Клуб также благодарит Александра Савченкова и Андрея Козырева», – сказано в информационном сообщении.
Увольнению Кудашова предшествовала серия из 5 поражений подряд. «Локомотив» проиграл эти матчи с общим счетом 8:25, набрав в них 1 очко из 15 возможных.
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«Локомотив» официально объявил об увольнении Алексея Кудашова с поста главного тренера.
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