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Квартальнов, вероятно, возглавит «Локомотив»

03.10.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дмитрий Квартальнов может занять должность главного тренера «Локомотива».

Ярославский клуб ранее официально сообщил об увольнении Алексея Кудашова, под руководством которого команда потерпела 5 поражений подряд в последних матчах.

Переговоры с Квартальновым еще продолжаются, но о назначении может быть объявлено уже в ближайшее время.

Квартальнов ранее работал в КХЛ с «Северсталью», «Сибирью» и ЦСКА. Московский клуб прекратил сотрудничество с тренером по окончании прошлого сезона.

 
 
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Дмитрий Квартальнов может занять должность главного тренера «Локомотива».

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