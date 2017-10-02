Бэйл пропустит примерно месяц из-за травмы

Нападающий Гарет Бэйл пропустит примерно месяц из-за повреждения.

У валлийского вингера имеются проблемы с камбаловидной мышцей, эта травма беспокоит его все время после перехода в королевский клуб.

28-летний форвард не сыграет за сборную Уэльса на этой неделе в матчах квалификации , а также пропустит ближайшие игры мадридцев в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Бэйл опять сломался. Что творится с его здоровьем?