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Бэйл пропустит примерно месяц из-за травмы

03.10.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит примерно месяц из-за повреждения.

У валлийского вингера имеются проблемы с камбаловидной мышцей, эта травма беспокоит его все время после перехода в королевский клуб.

28-летний форвард не сыграет за сборную Уэльса на этой неделе в матчах квалификации ЧМ-2018, а также пропустит ближайшие игры мадридцев в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Бэйл опять сломался. Что творится с его здоровьем?

 
 
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит примерно месяц из-за повреждения.

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