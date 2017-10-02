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Бэйл пропустит примерно месяц из-за травмы
03.10.2017 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
У валлийского вингера имеются проблемы с камбаловидной мышцей, эта травма беспокоит его все время после перехода в королевский клуб.
28-летний форвард не сыграет за сборную Уэльса на этой неделе в матчах квалификации
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит примерно месяц из-за повреждения.
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