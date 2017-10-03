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Тренер детской команды из Подмосковья ударил ребенка клюшкой во время игры

03.10.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер, работавший в детской команде «Луч» из Сергиева Посада, ударил клюшкой своего воспитанника во время игры на турнире в Сочи.

«Меня удалили до конца матча, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше», – сказал пострадавший Никита И.

В хоккейном клубе «Луч» сообщили, что тренер Александр Троицкий у них сейчас не работает.

«Видео с инцидентом попало в интернет и получило огласку. Узнав о поведении тренера, мы его сразу же уволили. Кроме того, он был удален от игр в Сочи», – рассказали в клубе.

Сам тренер также прокомментировал инцидент. «Извините, я не хочу это обсуждать. И свою вину я, безусловно, признаю», – сказал Троицкий.

Несмотря на грубость тренера, другие воспитанники по нему скучают. «Хоккей – очень эмоциональный вид спорта. Мы жалеем, что он покинул нас, хотим, чтобы вернулся. Он всегда мог подсказать, как правильно делать упражнение», – сказал хоккеист Никита П.

 
 
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Тренер, работавший в детской команде «Луч» из Сергиева Посада, ударил клюшкой своего воспитанника во время игры на турнире в Сочи.

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