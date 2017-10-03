Легендарный хоккеист Ягр заявил о последнем сезоне в НХЛ

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Чешский хоккеист Яромир Ягр заявил, что будущий сезон-2017/18 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает isport.blesk.cz.

Накануне двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал соглашение с "Калгари Флэймз". Контракт рассчитан на один год. Размер зарплаты составит один миллион долларов, плюс столько же форвард получит в качестве бонусов.

"Это будет интересно. Я никогда не играл в Канаде, это одна из причин, мне хотелось это испытать. На 99,9% это мой последний сезон в НХЛ, и я смогу сказать, что хотя бы раз в моей карьере я играл в Канаде", — сказал Ягр.

В прошлом сезоне Ягр выступал за "Флориду Пантерз" и набрал 46 очков (16 шайб + 30 результативных передач) в 82 матчах НХЛ. Всего на счету легендарного чешского хоккеиста 1914 очков (765+1149) в 1711 встречах регулярного чемпионата НХЛ и 201 балл (78+123) в 208 матчах плей-офф. В составе "Питтсбург Пингвинс" дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992).

Вместе с национальной сборной форвард выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

Подписание контракта с "Калгари" означает, что Ягр не сможет выступить на Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. На ОИ вообще не будет игроков из НХЛ.

Ранее Ягр заявлял, что готов играть до 55 лет .