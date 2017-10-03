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Роналду хочет выйти на ринг через десять лет

03.10.2017 22:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил о желании попробовать себя в боксе через десять лет, сообщается на YouTube-канале Nike Football.

Роналду дал интервью своему бывшему одноклубнику Рио Фердинанду, с которым выступал в "Манчестер Юнайтед". В беседе нападающий рассказал, чем планирует заниматься после того, как завершит карьеру футболиста.

"Где я хочу видеть себя в это время? Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе", — пошутил Роналду.

Напомним, в сентябре Фердинанд рассказал, что хочет стать боксер. Накануне он снова подтвердил свои намерения выйти на ринг. По словам 38-летнего Фердинанда, карьеру боксера-профессионала он начинать не собирается, но готов провести один бой, после которого экс-футболист примет дальнейшее решение.

В 2016 году 32-летний Роналду получил "Золотой мяч" четвертый раз в карьере. В прошлом сезоне в составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов и вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболист признался, что сейчас для него самое главное - выигрывать трофеи и получать результат.

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