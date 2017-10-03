МИНСК, 3 окт — Sputnik. Футболисты мюнхенской "Баварии" тренировались тайно от своего бывшего главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Kicker.

Итальянский специалист покинул пост главного тренера "Баварии" 28 сентября, после поражения в матче Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" (0:3).

Лидеры немецкого клуба, по данным СМИ, некоторые игроки, в частности Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Жером Боатенг, Филипп Лам и Хаби Алонсо обращались к руководству мюнхенцев, выражая недовольство уровнем тренировочного процесса. Так, разминка у помощника главного тренера Джованни Маури длилась не более трех минут.

В результате спортсмены начали самостоятельно тренироваться, но Анчеллоти запретил занятия самостоятельно. Тогда футболисты стали готовится к играм в другом месте втайне от наставника.

"Бавария" после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии, отставая на пять очков от лидера — дортмундской "Боруссии". В Лиге чемпионов в группе В мюнхенцы занимают второе место, набрав три очка.

Что касается трудоустройства Анчелотти, то специалист намерен отдыхать десять месяцев, после чего он будет искать новый клуб. Ранее сообщалось, что 58-летний наставник может сменить Славена Билича на посту главного тренера лондонского футбольного клуба "Вест Хэм".