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Футболисты "Баварии" устраивали тайные тренировки

03.10.2017 22:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Футболисты мюнхенской "Баварии" тренировались тайно от своего бывшего главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Kicker.

Итальянский специалист покинул пост главного тренера "Баварии" 28 сентября, после поражения в матче Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" (0:3).

Лидеры немецкого клуба, по данным СМИ, некоторые игроки, в частности Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Жером Боатенг, Филипп Лам и Хаби Алонсо обращались к руководству мюнхенцев, выражая недовольство уровнем тренировочного процесса. Так, разминка у помощника главного тренера Джованни Маури длилась не более трех минут.

В результате спортсмены начали самостоятельно тренироваться, но Анчеллоти запретил занятия самостоятельно. Тогда футболисты стали готовится к играм в другом месте втайне от наставника.

"Бавария" после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии, отставая на пять очков от лидера — дортмундской "Боруссии". В Лиге чемпионов в группе В мюнхенцы занимают второе место, набрав три очка. 

Что касается трудоустройства Анчелотти, то специалист намерен отдыхать десять месяцев, после чего он будет искать новый клуб. Ранее сообщалось, что 58-летний наставник может сменить Славена Билича на посту главного тренера лондонского футбольного клуба "Вест Хэм".

 
Теги: Минск
 
 
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Игроки были недовольны уровнем подготовки и решили устроить дополнительные тренировки, но Анчелотти их запретил, тогда они пошли на крайние меры.

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