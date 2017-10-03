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Путин о новом стадионе «Зенита»: «Для хоккеистов бы еще строили»

04.10.2017 07:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент России Владимир Путин поспорил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко у макета футбольного стадиона, возведенного на Крестовском острове.

Глава государства попросил уделять больше внимания строительству ледовых арен.

Показывая Путину макеты объектов, созданных к ЧМ-2018 по футболу, Полтавченко упомянул об особенностях стадиона – уникальном поле и раздвижной крыше. Путин назвал арену красивой, но отметил недоработки.

«Для хоккеистов бы еще строили», – сказал он. Полтавченко попытался заверить президента, что работа в этом направлении уже идет. «Да ничего не строите», – заключил Путин.

Начиная с весны 2017 года на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове проводит свои домашние матчи футбольный «Зенит».

 
 
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Президент России Владимир Путин поспорил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко у макета футбольного стадиона, возведенного на Крестовском...

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