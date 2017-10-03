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Пьер-Эмерик Обамеянг: «АПЛ меня никогда не привлекала»
04.10.2017 07:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской
«Английская премьер-лига меня никогда не привлекала. Это мое личное мнение», – сказал Обамеянг.
В разное время интерес к 28-летнему форварду приписывали «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем отношении к чемпионату Англии.
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