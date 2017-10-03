Пьер-Эмерик Обамеянг: «АПЛ меня никогда не привлекала»

Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем отношении к чемпионату Англии.

«Английская премьер-лига меня никогда не привлекала. Это мое личное мнение», – сказал Обамеянг.

В разное время интерес к 28-летнему форварду приписывали «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».