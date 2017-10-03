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НХЛ. Айкел подписал новый 8-летний контракт с «Баффало» на 80 млн долларов
04.10.2017 07:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
20-летний американец продлил договор с «Сэйбрс» на 8 лет, его средний оклад составит 10 млн долларов за сезон.
В 61 матче прошлого чемпионата
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