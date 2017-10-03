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НХЛ. Айкел подписал новый 8-летний контракт с «Баффало» на 80 млн долларов

04.10.2017 07:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Баффало» объявил о заключении нового соглашения с форвардом Джеком Айкелом, для которого предстоящий сезон мог стать последним по контракту новичка с зарплатой 925 тысяч долларов в год.

20-летний американец продлил договор с «Сэйбрс» на 8 лет, его средний оклад составит 10 млн долларов за сезон.

В 61 матче прошлого чемпионата НХЛ нападающий, 2-й номер драфта-2015, набрал 57 (24+33) очков при показателе полезности «-12».

 
 
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«Баффало» объявил о заключении нового соглашения с форвардом Джеком Айкелом, для которого предстоящий сезон мог стать последним по контракту новичка с зарплатой...

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