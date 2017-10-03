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Пике не будет создавать турнир-альтернативу Кубку Дэвиса

04.10.2017 01:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не будет создавать командный турнир АТР, который станет альтернативой Кубку Дэвиса. Организация, в которую входил Пике, вышла из борьбы за право проведения турнира.

Сейчас на эту возможность претендуют две организации: промоутеры Australian Open и промоутеры турнира в Индиан-Уэллсе.

Сообщается, что АТР должна как можно скорее принять решение. Причиной стал успех организованного Роджером Федерером Кубка Лэйвера. АТР не может запретить Кубок Лэйвера, но хочет создать альтернативу этому турниру.

Жерар Пике хочет изменить теннис

«Наконец-то я выиграю, если выиграет Рафа». Что задумал Федерер?

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не будет создавать командный турнир АТР, который станет альтернативой Кубку Дэвиса.

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