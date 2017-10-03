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Пике не будет создавать турнир-альтернативу Кубку Дэвиса
04.10.2017 01:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны»
Сейчас на эту возможность претендуют две организации: промоутеры Australian Open и промоутеры турнира в Индиан-Уэллсе.
Сообщается, что АТР должна как можно скорее принять решение. Причиной стал успех организованного Роджером Федерером Кубка Лэйвера. АТР не может запретить Кубок Лэйвера, но хочет создать альтернативу этому турниру.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не будет создавать командный турнир АТР, который станет альтернативой Кубку Дэвиса.
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