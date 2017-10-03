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Сергей Новиков о выбежавшем с БЧБ болельщике: «Не думаю, что нашему национальному флагу на пользу такое вот продвижение в мир»

04.10.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился отношением к поступку болельщика, который во время матча Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» выбежал на газон «Борисов-Арены» с бело-красно-белым флагом и «Погоней».

«Этому отчаюге не откажешь в смелости. Надеюсь, он прорвался потоптать футбольный газон, а затем предсказуемо получил по почкам из искренних благих побуждений и по зову чистого сердца.

Самочинно выбегать на поле во время матча с демонстрацией чего бы то ни было – это во всем футбольном мире дичайший моветон, если угодно – клоунада.

Что бы ни держал в руках нежданный пришелец и что бы он ни выкрикивал из кольца свинчивающих его стюардов и секьюрити в костюмах с отливом, эту акцию воспримут с трибун как недоразумение, которое совсем мешает зрелищу. А потом за нее, не разбираясь в мотивах и побуждениях, непременно накажут штрафом хозяев матча, не уследивших за порядком на арене. У БАТЭ это еще впереди.

Не думаю, что нашему национальному флагу на пользу такое вот продвижение в мир и подобные аналогии. Полагаю, у борисовского бузотера и его массовых почитателей нелады с представлениями об этике и с эстетическим вкусом.

Будет отъявленным лицемерием провозглашать здесь расхожее пустословие: «Политике в спорте не место». Еще как – место! Но и место, и время для политики везде, в том числе и в спорте, надо выбирать, извините, с умом.

Можете повторить мой невольный эксперимент. Загуглите прямо сейчас запрос «герой флага».

Ну и как? Вам приятна встреча с множеством ликов выплывшим на монитор гордым субъектом по фамилии Фомочкин? Вот он, нынешний хозяин «Раубичей» – на дорожке паралимпийского Рио. В руках у него тоже флаг. И это тоже политика, которую цинично воткнули в спорт. И это тоже «герой флага». Причем, по версии поисковых систем, интернета, этот герой наиглавнейший. Наш теперешний и рядом не всплывает.

«Бело-красно-белый» дорог мне как напоминание о былых добрых переменах в жизни. И как символ обязательно доброго будущего моей страны.

Вот бы только уберечь ее в том будущем от директоров «Раубичей», которых когда-нибудь наградят синекурой за давний дешево-безвкусный эпатаж со святыней наперевес», – написал Новиков в своей колонке.

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