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Артем Кулак опроверг информацию о возможном переходе в «Виве» Кельце
04.10.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разыгрывающий БГК им. Мешкова
- В интернете появилась информация о некой истории с «Виве» Кельце. Что можешь сам сказать по этому поводу?
– Хочу сказать, что никаких контрактов, кроме как с БГК им. Мешкова, у меня нет. Контракт с командой рассчитан на два года. Я полностью отдаюсь моему действующему клубу. Никаких других связей больше нет. Это все ложь, – сказал Кулак
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Разыгрывающий БГК им.
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