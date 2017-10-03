Артем Кулак опроверг информацию о возможном переходе в «Виве» Кельце

Разыгрывающий БГК им. Мешкова прокомментировал слухи о возможном переходе в «Виве» Кельце:

- В интернете появилась информация о некой истории с «Виве» Кельце. Что можешь сам сказать по этому поводу?

– Хочу сказать, что никаких контрактов, кроме как с БГК им. Мешкова, у меня нет. Контракт с командой рассчитан на два года. Я полностью отдаюсь моему действующему клубу. Никаких других связей больше нет. Это все ложь, – сказал Кулак в эфире БГК-ТВ.