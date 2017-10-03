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Квалификация Евро U-19. Беларусь сыграет с Германией
04.10.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
4 октября в Польше стартует отборочный раунд квалификации юношеского чемпионата Европы.
Квалификация Евро-2018 (U-19)
Отборочный раунд
Группа 2
Германия – Беларусь
4 октября, 13:00
Северная Ирландия – Польша
4 октября, 17:00
Положение команд: Беларусь – 0 (0), Германия – 0 (0), Польша – 0 (0), Северная Ирландия – 0 (0).
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4 октября в Польше стартует отборочный раунд квалификации юношеского чемпионата Европы.
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