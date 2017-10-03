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Квалификация Евро U-19. Беларусь сыграет с Германией

04.10.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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4 октября в Польше стартует отборочный раунд квалификации юношеского чемпионата Европы.

Квалификация Евро-2018 (U-19)

Отборочный раунд

Группа 2

Германия – Беларусь

4 октября, 13:00

Северная Ирландия – Польша

4 октября, 17:00

Положение команд: Беларусь – 0 (0), Германия – 0 (0), Польша – 0 (0), Северная Ирландия – 0 (0).

 
 
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4 октября в Польше стартует отборочный раунд квалификации юношеского чемпионата Европы.

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