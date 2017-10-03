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Квартальнов назначен главным тренером «Локомотива»

04.10.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером команды.

Ранее Квартальнов работал в ЦСКА. Он возглавлял команду с 2014 по 2017 год.

Тренером команды назначен Игорь Горбенко.

Вчера «Локомотив» уволил с поста главного тренера Алексея Кудашова. 

 
 
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«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером команды.

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