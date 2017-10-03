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Пекин (АТР). Дель Потро сыграет с Димитровым, Кириос вышел в 1/4 финала

04.10.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.

China Open

Пекин, Китай

2 – 8 отября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 3 028 080 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
5 октября, 04.00
Онлайн матча

 

Леонардо Майер (Аргентина)  Джон Изнер (США)
Дата проведения
5 октября, 04.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
4 октября, 12.30
Онлайн матча

 

Аляж Бедене (Великобритания)  Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
4 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Ник Кириос (Австралия)  Миша Зверев (Германия)
3:66:26:2
Дата проведения
4 октября, 05.30
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия)  Стив Дарси (Бельгия)
Дата проведения
4 октября, 07.30
Онлайн матча

 

Томаш Бердых (Чехия)  Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
5 октября, 04.00
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
5 октября, 04.00
Онлайн матча

 

 
 
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Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.

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