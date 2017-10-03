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Пекин (АТР). Дель Потро сыграет с Димитровым, Кириос вышел в 1/4 финала
04.10.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.
China Open
Пекин, Китай
2 – 8 отября 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 3 028 080 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Сегодня Хуан Мартин дель Потро и Григор Димитров встретятся во втором круге турнира в Пекине.
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