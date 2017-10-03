НХЛ. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Бикелл подпишет с «Чикаго» 1-дневный контракт и завершит карьеру

Нападающий Брайан Бикелл сегодня подпишет 1-дневный контракт с «Чикаго» и официально завершит карьеру в . Об этом сообщает Chicago Tribune.

В прошедшем сезоне игрок выступал за «Каролину». Последний матч он сыграл 10 апреля против «Филадельфии» (4:3 Б).

31-летний хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе (2010, 2013 и 2015).

В ноябре у Бикелла нашли рассеянный склероз.

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