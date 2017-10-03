|
Ребенок получил клюшкой по спине от разъяренного тренера по хоккею
04.10.2017 11:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Детский тренер по хоккею не справился со своими нервами и ударил клюшкой по спине своего подопечного, сообщает
Инцидент произошел на первенстве Московской области в середине сентября (турнир проходил в Сочи) во время поединка между "Викторией" и "Лучом" (0:9).
"Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше", — юный хоккеист, которому досталось от своего наставника.
Попав в сеть, видео вызвало резонанс. Но в клубе поспешили заявить, что еще до огласки тренер Александр Троицкий был уволен. Наставник отметил, что раскаивается в содеянном, но обсуждать случившееся не хочет. На тренера завели уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавший хоккеист после случившегося обратился к врачам, а агрессивного наставника уволили и завели на него дело.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии