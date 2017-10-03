Ребенок получил клюшкой по спине от разъяренного тренера по хоккею

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Детский тренер по хоккею не справился со своими нервами и ударил клюшкой по спине своего подопечного, сообщает "Подмосковье сегодня" .

Инцидент произошел на первенстве Московской области в середине сентября (турнир проходил в Сочи) во время поединка между "Викторией" и "Лучом" (0:9).

"Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше", — юный хоккеист, которому досталось от своего наставника.

Попав в сеть, видео вызвало резонанс. Но в клубе поспешили заявить, что еще до огласки тренер Александр Троицкий был уволен. Наставник отметил, что раскаивается в содеянном, но обсуждать случившееся не хочет. На тренера завели уголовное дело.