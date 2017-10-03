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Кампания в метро Нью-Йорка взбесила владельца «Никс» Долана

04.10.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Согласно сообщению ESPN.com, владелец «Никс» Джеймс Долан «взбешен» в связи с кампанией, которая проходит в нью-йоркском метро, и распорядился закрасить все надписи и рисунки.

Во вторник на одном из вагонов появилось изображение Тима Хардуэя и Жоакима Ноа с надписью «Безнадежные». На сиденья были нанесены фразы: «Ничего не изменится, пока Долан не продаст команду», «Сиди здесь, если ты безнадежный», «Самым ярким моментом последних 25 лет был фильм «Эдди».

Стоит отметить, что на обратной стороне вагона изображены Майкл Бизли и Миндаугас Кузминскас с надписью «Подающие надежду».

 
 
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Согласно сообщению ESPN.com, владелец «Никс» Джеймс Долан «взбешен» в связи с кампанией, которая проходит в нью-йоркском метро, и распорядился закрасить все надписи и...

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