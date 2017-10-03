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НБА. Предсезонные матчи. Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Оклахома-Сити», «Клипперс» обыграли «Торонто»

04.10.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Хьюстон» нанес поражение «Оклахома-Сити». «Клипперс» Милоша Теодосича обыграли «Торонто».

НБА

Предсезонные матчи

Нью-Йорк – Бруклин 107:115 (33:30, 24:29, 21:34, 29:22)
Дата проведения
4 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Хьюстон 97:104 (25:27, 27:32, 21:31, 24:14)
Дата проведения
4 октября, 03.00, «BOK Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Чикаго 109:110 (46:30, 23:25, 16:26, 24:29)
Дата проведения
4 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Портленд – Финикс 112:114 (32:24, 31:22, 22:27, 27:41)
Дата проведения
4 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Торонто 98:84 (28:19, 34:30, 26:11, 10:24)
Дата проведения
4 октября, 08.00, «Stan Sheriff Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Хьюстон» нанес поражение «Оклахома-Сити».

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