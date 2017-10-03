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НБА. Предсезонные матчи. Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Оклахома-Сити», «Клипперс» обыграли «Торонто»
04.10.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Хьюстон» нанес поражение «Оклахома-Сити». «Клипперс» Милоша Теодосича обыграли «Торонто».
НБА
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Предсезонные матчи. Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Оклахома-Сити», «Клипперс» обыграли «Торонто»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Хьюстон» нанес поражение «Оклахома-Сити».
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