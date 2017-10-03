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Шарапова впервые проиграла Халеп

04.10.2017 13:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова (104-е место в мировом рейтинге) впервые в своей карьере потерпела поражение от румынской спортсменки Симоны Халеп (2), сообщает Sputnik.

В среду Шарапова и Халеп встретились в третьем круге теннисного турнира в Пекине. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Румынке понадобился один час 12 минут, чтобы справиться с соперницей.

До этого Шарапова и Халеп встречались семь раз на турнирах WTA. Представительнице Румынии ни разу не удавалось взять верх над россиянкой. В последний раз они играли в августе на US Open, тогда Шарапова была сильнее Халеп в первом круге.

В четвертьфинале Халеп встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и 11-й ракеткой турнира полькой Агнешкой Радваньской, которая является действующей победительницей турнира в Пекине.

Шарапова побеждала в Пекине в 2014 году, в финале она обыграла чешку Петру Квитову. В 2012 году он дошла до финала, где уступила белоруске Виктории Азаренко, которая из-за проблем в семье пока не принимает участие в турнирах.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет 6,4 миллиона долларов. Соревнования завершатся 8 октября.    

 
Теги: Минск
 
 
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Соперницы ранее встречались семь раз, в последний россиянка выбила Халеп из US Open в августе этого года.

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