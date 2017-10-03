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Беларусь – Голландия. Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Оливером
04.10.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Голландия обслужит английская бригада арбитров.
Главным арбитром встречи будет Майкл Оливер, ему ассистируют Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым рефери станет Андре Марринер.
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Матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Голландия обслужит английская бригада арбитров.
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