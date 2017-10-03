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«Съели бы эти пенсии, вот и все». Николай Валуев – о поднятии пенсий в России вместо проведения Сочи-2014 и ЧМ-2018
04.10.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Депутат государственной думы Николай Валуев считает, что проведение в России зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018 лучше для населения, чем поднятие пенсий.
— В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.
— Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.
— Есть еще проблема с допингом.
— Допускаете, что сборную России могут не пустить на Олимпиаду в
— Тогда это будет самым громким скандалом за всю историю спорта.
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«Съели бы эти пенсии, вот и все». Николай Валуев – о поднятии пенсий в России вместо проведения Сочи-2014 и ЧМ-2018
Депутат государственной думы Николай Валуев считает, что проведение в России зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018 лучше для населения, чем поднятие...
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