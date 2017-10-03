«Съели бы эти пенсии, вот и все». Николай Валуев – о поднятии пенсий в России вместо проведения Сочи-2014 и ЧМ-2018

Депутат государственной думы Николай Валуев считает, что проведение в России зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018 лучше для населения, чем поднятие пенсий.

— В России прошла зимняя Олимпиада. Теперь будет чемпионат мира по футболу. Не слишком много на себя взвалили? Все-таки в нашей стране кризис.



— Нет, я так не считаю. В России именно благодаря этим событиям изменилось отношение к спорту.

— Многие люди считают иначе. Например, лучше бы подняли пенсии.



— Ну и съели бы эти пенсии, вот и все. На сколько бы их хватило? Все эти мнения вокруг… Даже комментировать не хочу.

— Есть еще проблема с допингом.



— Допинг есть везде. Он везде регулярно всплывает. За 20 лет мы не предприняли никакой внятной политики в международных контролирующих организациях. Например, ввести в МОК больше своих членов. Плыли по течению, поэтому к нам и такое отношение. Было ясно, когда Россия начнет проявлять себя на внутриполитической арене, то ее будут бить по самому больному.

— Допускаете, что сборную России могут не пустить на Олимпиаду в ?



— Конечно. Никто вроде и не скрывает, что нас пытаются не пустить на Олимпиаду.

— Тогда это будет самым громким скандалом за всю историю спорта.



— Да кого этот скандал волнует?! Вы слышали хоть одно извинение Макларена всем тем спортсменам, которые доказали свою невиновность? Вот и все, ни от кого вы этого не услышите. Не надо применять рамки чувства справедливости к людям, которые имеют четкий план и своими действиями это доказывают. Я считаю, что апеллировать к совести абсолютно бесперспективно. Мнение мировой общественности, конечно, важно, но принимают решения чиновники, – рассказал Валуев.