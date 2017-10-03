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Пекин (WTA). Третий круг. Шарапова проиграла Халеп, Квитова сыграет с Возняцки
04.10.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова проиграла Симоне Халеп.
China Open
Пекин, Китай
30 сентября – 8 отября 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Не определен
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В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова проиграла Симоне Халеп.
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