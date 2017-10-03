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Пекин (WTA). Третий круг. Шарапова проиграла Халеп, Квитова сыграет с Возняцки

04.10.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова проиграла Симоне Халеп.

China Open

Пекин, Китай

30 сентября – 8 отября 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Симона Халеп (Румыния)  Мария Шарапова (Россия)
6:26:2
Дата проведения
4 октября, 09.39
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Агнешка Радванска (Польша)
Дата проведения
4 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Дарья Гаврилова (Австралия)
Дата проведения
5 октября, 05.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
5 октября, 05.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
5 октября, 05.00
Онлайн матча

 

Не определен  Елена Веснина (Россия)
Дата проведения
5 октября, 05.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
5 октября, 05.00
Онлайн матча

 

Шуай Пэн (Китай)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
5 октября, 05.00
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова проиграла Симоне Халеп.

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