Юрий Лукашов о проблемах белорусского футбола: «Даже малые государства убежали очень далеко, сколько времени нам нужно, чтобы их догнать?»

Старший тренер Юрий Лукашов поделился мнением о проблемах белорусского футбола.

– Сейчас о белорусском футболе говорят и пишут сплошь в негативных тонах, поэтому очень актуальны вечные вопросы: кто виноват и что делать?

– Кто-то недавно сказал в интервью: мы пришли туда, куда шли. Очень долго шли в эту сторону, может, еще и не пришли окончательно. Потому что все начинается с детского футбола. Это самая главная проблема. Даже малые государства убежали очень далеко, сколько времени нам нужно, чтобы их догнать? Неизвестно. В той же Исландии давным-давно построены академии, созданы программы развития, поставлены цели. У нас ничего этого нет. Каждый детский тренер работает так, как считает нужным. Я, правда, не знаю, каким образом все это должно стать стройной системой: или отдельная школа определяет единый вектор развития в подготовке игроков, или федерация футбола должна разработать единую программу и разослать по всем специализированным футбольным учреждениям. Детский футбол в Беларуси загублен, и то, какие сейчас результаты и качество футбола на международной арене демонстрируются нашими ребятами, – лишь следствие. Не зря Юрий Чиж говорит, что минскому «Динамо» и БАТЭ не за кого в Беларуси бороться из молодых перспективных футболистов. Если только случайно вылезет гений. А в общей массе наши игроки – ниже среднего. В высокоразвитых странах любой выпускник футбольной школы спокойно играет за команду 3 или 4 лиги. Средний уровень там достаточно высокий.

Да и давайте говорить про оплату труда детских тренеров. Они ведь должны быть примером для ребят во всем, соответствовать своей миссии. А если, как раньше было, на нем куртка, которой уже 10 лет – это как? Ему очень тяжело. Футболистов, которые закончили с футболом, пришло в тренерскую деятельность мало. Вот эта плеяда советских специалистов ушла, а смены нет. Кто детям передаст опыт? Есть, конечно, те, кто прибился как-то или остался в футболе от безысходности. А знания передаются абы как, мы уже говорили об этом. Тренерам нужно поднимать зарплату, однозначно, тогда сможем наблюдать приток бывших футболистов в ДЮСШ и СДЮШОР. Они будут тренировать с удовольствием, слабые отсеются – сработает пресловутый естественный отбор.

Ну и статус команды мастеров должен быть на уровне. Чтобы для детей эти люди были действительно примером. Как раньше, помню, приедет автобус с командой – ого! Для нас зайти в этот автобус было несбыточной мечтой. Что уже говорить про то, чтобы с ними тренироваться…, – сказал Лукашов.