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Беларусь нанесла на 23 удара меньше Германии в матче квалификации Евро U-19
04.10.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках квалификации юниорского Евро-2018 сборная Беларуси уступила Германии (1:5).
Отметим, подопечные Романа Киренкина нанесли лишь 4 удара (3 в створ).
В то же время немцы угрожали воротам Александра Свирского 27 раз (17 в створ).
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В рамках квалификации юниорского Евро-2018 сборная Беларуси уступила Германии (1:5).
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