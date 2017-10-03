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Германия (U-19) – Беларусь (U-19). Хавертц оформил покер
04.10.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
18-летний полузащитник
На его счету два гола с игры и два реализованных пенальти.
Статистику Хавертца смотрите
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18-летний полузащитник «Байера» и сборной Германии U-19 Кай Хавертц забил четыре гола в ворота сверстников из Беларуси в матче (5:1) квалификации юниорского Евро-2018.
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