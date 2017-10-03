Германия (U-19) – Беларусь (U-19). Хавертц оформил покер

18-летний полузащитник и сборной Германии U-19 Кай Хавертц забил четыре гола в ворота сверстников из Беларуси в матче (5:1) квалификации юниорского Евро-2018.

На его счету два гола с игры и два реализованных пенальти.

Статистику Хавертца смотрите здесь .