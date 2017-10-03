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Жерар Пике: «Если нет сборной Каталонии, нет другого выбора, кроме как играть за Испанию»

04.10.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике ответил на вопросы о референдуме по поводу независимости Каталонии.

«Я здесь, чтобы прояснить ситуацию, потому что меня попросил тренер. Я постараюсь помочь команде любым способом, каким только могу.

Информация о конфликте с Рамосом – вранье. Мы отлично ладим.

Те, кто выступают за независимость Каталонии, могут играть за сборную Испании. Если нет сборной Каталонии, нет другого выбора, кроме как играть за Испанию.

Я никогда не позиционировал себя как сторонника чего-то конкретного. Все, что я говорил: люди должны иметь право голоса. Даже если мы друг с другом не согласны, мы должны уважать друг друга и вести диалог.

Выступаю ли я за независимость? Это вопрос на миллион долларов. Я публичная фигура и не могу говорить об этом. Мы в сложной политической ситуации, и единственный выход – диалог. Всего можно добиться с помощью диалога.

Поменял ли бы я сборную в случае независимости? Я не думал об этом. Как я отреагирую на независимость? Какая разница? У меня есть мнение, но решать не мне.

Я хочу, чтобы люди поняли, что я защищаю свою позицию, но я уважаю и понимаю, что многие считают по-другому. 

Все, чего я хочу сейчас – провести хороший матч в пятницу. Думаю, у этого наивысший приоритет. Что меня больше всего расстроило, так это давление на моих партнеров по сборной. Именно поэтому здесь сижу я.

Нам всем нужно сесть за стол и начать переговоры. Не только политикам – всему народу», – сказал Пике.

 
 
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Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике ответил на вопросы о референдуме по поводу независимости Каталонии.

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