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Альфред Эдер: «Сможет ли Домрачева быть такой же быстрой? Да. Если не во всех гонках, то во многих»
04.10.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Австрийский специалист Альфред Эдер поделился мнением насчет перспектив Дарьи Домрачевой в сезоне.
– Будет ли Домрачева такой же быстрой, как до рождения дочери?
– Да. Если не во всех гонках сезона, то во многих так и должно быть. На тренировках она и стремительна, и стабильна, и хорошо прогрессирует.
– Основные характеристики Дарьи?
– Мотивация, воля и профессионализм. Эти качества делают просто чемпиона великим чемпионом, – сказал Эдер.
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Австрийский специалист Альфред Эдер поделился мнением насчет перспектив Дарьи Домрачевой в сезоне.
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