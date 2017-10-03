Альфред Эдер: «Сможет ли Домрачева быть такой же быстрой? Да. Если не во всех гонках, то во многих»

Австрийский специалист Альфред Эдер поделился мнением насчет перспектив Дарьи Домрачевой в сезоне.

– Будет ли Домрачева такой же быстрой, как до рождения дочери?

– Да. Если не во всех гонках сезона, то во многих так и должно быть. На тренировках она и стремительна, и стабильна, и хорошо прогрессирует.

– Основные характеристики Дарьи?

– Мотивация, воля и профессионализм. Эти качества делают просто чемпиона великим чемпионом, – сказал Эдер.