Шершуков о дисквалификации федерации: «Ничего страшного не произошло. Впереди много стартов»

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Шершуков прокомментировал дисквалификацию команды.

– Несмотря на то что мы до последнего верили в позитивный исход, рассматривали и вариант с годичной дисквалификацией. По этой причине было решено подстраховаться и готовить к предстоящему чемпионату мира в Анахайме экспериментальный состав, костяк которого составляют молодые спортсмены. Перед ними не ставились медальные задачи, важно лишь было показать свои лучшие результаты, набраться необходимого опыта выступлений на международных турнирах, избавиться от присущего волнения. Хотелось посмотреть, на что способен наш ближайший резерв.

Также важно учитывать и тот факт, что планетарный форум не является лицензионным, поэтому лидерам нашей сборной тратить свои силы было бы ни к чему. Более того, пока мы не получили никаких официальных документов от международной федерации.

– Что может прояснить письмо от IWF?

– Давайте немного подождем. Со своей стороны обещаю дополнительные комментарии, которые прольют свет на ситуацию. Но хотелось бы успокоить отечественных любителей тяжелой атлетики. Ничего страшного не произошло, паниковать не стоит. Впереди нас ждет много стартов, где у наших мастеров «железной игры» еще будут шансы проявить себя, – сказал Шершуков.

Напомним, за антидопинговые нарушения в ходе Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012 чиновники IWF приняли решение отстранить на год от участия в международных соревнованиях сборную Беларуси.