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Фабрегас признался, что это он в 2004 году попал пиццей в лицо Фергюсону

04.10.2017 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас решился на признание в эфире передачи A League of Their Own на канале Sky 1.

Ведущий Джеймс Корден задал футболисту вопросы о событиях октября 2004 года. Тогда Фабрегас играл за «Арсенал». После матча с «Манчестер Юнайтед» (0:2) кто-то из лондонской команды швырнул пиццу в лицо тренеру соперников Алексу Фергюсону.

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун позже вспоминал: «Насколько я понимаю, это был парень из Испании, великолепный технарь. Даже в обращении с пиццей он проявил прекрасную технику. Он бросил ее, словно фрисби».

Фабрегас наконец-то признался, что именно он зашвырнул пиццей в Фергюсона. «Да, я! Но Мартин Киоун – врун, ведь я помню, что он прямо передо мной кого-то дубасил, и поэтому он не мог ничего видеть», – сказал хавбек.

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