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Андрей Шевченко: «Сборная не принадлежит Киеву»

04.10.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему команда базируется в Харькове, а также поделился мнением о Андрее Ярмоленко и Марлосе.

«Сборная не принадлежит Киеву. Как вы заметили, мы путешествуем по Украине, это одна из наших миссий – быть ближе к болельщикам.

Но кроме прочего, в Харькове подходящие для нас условия. Тут есть относительная изоляция, хорошее место на природе и рядом отличный стадион для тренировок. 

Наша структура игры с приходом Марлоса не изменится: мы будем делать ставку на коротки и средний пас, розыгрыш мяча, владение инициативой. Но игровые схемы могут меняться. Игроки высокого класса универсальны, они способны выступать на разных позициях.

Марлос мог стать гражданином Украины еще, по-моему, весною. Но он консультировался с семьей, взвешивал это решение. Сейчас он получил паспорт, мы его с этим поздравляем. Но сборная никому не дает никаких гарантий, выступать будут те, кто лучше готов на данный момент. 

Ярмоленко сейчас проходит сложный период адаптации в новой для себя обстановке. То, что он делает это с успехом – прекрасно. Но я понимаю, какая на нем сейчас нагрузка, а он один из лидеров команды. Но задачи на поле мы корректируем не под конкретных игроков, а под задачи, которые стоят в конкретной ситуации», – сказал Шевченко.

«Так мы расписываемся в неуважении самих себя». За и против натурализации

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему команда базируется в Харькове, а также поделился мнением о Андрее Ярмоленко и Марлосе.

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