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Андрей Шевченко: «Сборная не принадлежит Киеву»
04.10.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему команда базируется в Харькове, а также поделился мнением о
«Сборная не принадлежит Киеву. Как вы заметили, мы путешествуем по Украине, это одна из наших миссий – быть ближе к болельщикам.
Но кроме прочего, в Харькове подходящие для нас условия. Тут есть относительная изоляция, хорошее место на природе и рядом отличный стадион для тренировок.
Наша структура игры с приходом
Марлос мог стать гражданином Украины еще, по-моему, весною. Но он консультировался с семьей, взвешивал это решение. Сейчас он получил паспорт, мы его с этим поздравляем. Но сборная никому не дает никаких гарантий, выступать будут те, кто лучше готов на данный момент.
Ярмоленко сейчас проходит сложный период адаптации в новой для себя обстановке. То, что он делает это с успехом – прекрасно. Но я понимаю, какая на нем сейчас нагрузка, а он один из лидеров команды. Но задачи на поле мы корректируем не под конкретных игроков, а под задачи, которые стоят в конкретной ситуации», – сказал Шевченко.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему команда базируется в Харькове, а также поделился мнением о Андрее Ярмоленко и Марлосе.
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