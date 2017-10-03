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Игорь Криушенко: «Верю, национальная сборная наконец-то подарит белорусским болельщикам положительные эмоции»

04.10.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2018 с голландцами.

«Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам. Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть», – сказал Криушенко.

Напомним, игра Беларусь – Голландия состоится 7 октября на «Борисов-Арене».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2018 с голландцами.

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