Игорь Криушенко: «Верю, национальная сборная наконец-то подарит белорусским болельщикам положительные эмоции»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации чемпионата мира-2018 с голландцами.

«Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам. Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть», – сказал Криушенко.

Напомним, игра Беларусь – Голландия состоится 7 октября на «Борисов-Арене».