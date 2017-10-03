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Арьен Роббен: «В любом случае, Голландия должна побеждать Беларусь»
04.10.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.
«Будет здорово, если Люксембург «зацепит» Швецию. Перед матчем с белорусами мы уже будем знать, как завершился матч в Стокгольме, и это может придать нам сил. Но, в любом случае, мы должны побеждать Беларусь», – цитирует Роббена
Напомним, игра Беларусь – Голландия состоится в субботу, 7 октября на «Борисов-Арене».
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Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.
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