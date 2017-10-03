Арьен Роббен: «В любом случае, Голландия должна побеждать Беларусь»

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.

«Будет здорово, если Люксембург «зацепит» Швецию. Перед матчем с белорусами мы уже будем знать, как завершился матч в Стокгольме, и это может придать нам сил. Но, в любом случае, мы должны побеждать Беларусь», – цитирует Роббена FOX Sports.

Напомним, игра Беларусь – Голландия состоится в субботу, 7 октября на «Борисов-Арене».