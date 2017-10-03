ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арьен Роббен: «В любом случае, Голландия должна побеждать Беларусь»

04.10.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.

«Будет здорово, если Люксембург «зацепит» Швецию. Перед матчем с белорусами мы уже будем знать, как завершился матч в Стокгольме, и это может придать нам сил. Но, в любом случае, мы должны побеждать Беларусь», – цитирует Роббена FOX Sports.

Напомним, игра Беларусь – Голландия состоится в субботу, 7 октября на «Борисов-Арене».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Шевченко: «Сборная не принадлежит Киеву»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика