КДК оштрафовал Гончаренко на 20 тысяч российских рублей за выход на поле во время матча ЦСКА – «Уфа»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом» (2:0).

Московский клуб заплатит 60 тысяч за использование болельщиками пиротехники и 80 тысяч за скандирование зрителями нецензурной лексики во время матча.

«Динамо» оштрафовано на 10 тысяч рублей за использование болельщиками дымовой шашки во время игры с «Локомотивом» (0:3). ЦСКА по итогам матча с «Уфой» (0:0) выплатит 20 тысяч за выход на футбольное поле главного тренера .

«Анжи» оштрафован на 20 тысяч за бросание болельщиками посторонних предметов на поле во время игры с «Зенитом» (2:2) и на 10 тысяч за скандирование нецензурной лексики.

и «Амкар» оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за скандирование болельщиками нецензурной лексики.