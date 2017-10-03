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КДК оштрафовал Гончаренко на 20 тысяч российских рублей за выход на поле во время матча ЦСКА – «Уфа»

04.10.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом» (2:0).

Московский клуб заплатит 60 тысяч за использование болельщиками пиротехники и 80 тысяч за скандирование зрителями нецензурной лексики во время матча.

«Динамо» оштрафовано на 10 тысяч рублей за использование болельщиками дымовой шашки во время игры с «Локомотивом» (0:3). ЦСКА по итогам матча с «Уфой» (0:0) выплатит 20 тысяч за выход на футбольное поле главного тренера Виктора Гончаренко.

«Анжи» оштрафован на 20 тысяч за бросание болельщиками посторонних предметов на поле во время игры с «Зенитом» (2:2) и на 10 тысяч за скандирование нецензурной лексики.

«Рубин» и «Амкар» оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый за скандирование болельщиками нецензурной лексики.

 
 
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом» (2:0).

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