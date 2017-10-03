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Новый сезон НХЛ 2017/2018 стартует уже завтра! Следите за всеми матчами турнира в приложении от Sports.ru

04.10.2017 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Национальная хоккейная лига возвращается! Сможет ли «Питтсбург Пингвинз» с Малкиным в составе третий раз подряд взять Кубок Стэнли? Забьёт ли Овечкин 50 шайб? Появится ли на льду Михаил Грабовский?

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 Новый сезон НХЛ 2017/2018 стартует уже завтра! Следите за всеми матчами турнира в приложении от Sports.ru

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Новый сезон НХЛ 2017/2018 стартует уже завтра! Следите за всеми матчами турнира в приложении от Sports.ru
Новый сезон НХЛ 2017/2018 стартует уже завтра! Следите за всеми матчами турнира в приложении от Sports.ru

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Теги: Новости
 
 
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Национальная хоккейная лига возвращается! Сможет ли «Питтсбург Пингвинз» с Малкиным в составе третий раз подряд взять Кубок Стэнли? Забьёт ли Овечкин 50 шайб?...

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