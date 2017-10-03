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«Динамо» Минск – «Барыс». Матч посетили 11212 зрителей
04.10.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Барыс» посетили 11212 зрителей.
Напомним, «Минск-Арена» вмещает свыше 15 тысяч человек.
Добавим, первый матч домашней серии против московского «Динамо» посетило 10973 болельщика.
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Барыс» посетили 11212 зрителей.
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