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«Динамо» Минск – «Барыс». Матч посетили 11212 зрителей

04.10.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Барыс» посетили 11212 зрителей.

Напомним, «Минск-Арена» вмещает свыше 15 тысяч человек.

Добавим, первый матч домашней серии против московского «Динамо» посетило 10973 болельщика.

Календарь минского «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Барыс» посетили 11212 зрителей.

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