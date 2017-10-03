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Индивидуальные тренировки с Домрачевой и Гурковым разыграют на благотворительном вечере ЮНИСЕФ

04.10.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проведет 7 октября благотворительный вечер, где одними из лотов будут индивидуальные тренировки с Дарьей Домрачевой и Виталием Гурковым.

Кроме того, во время благотворительного вечера с молотка уйдут джерси игроков минского «Динамо» Александра Павловича и Евгения Лисовца, а также возможность провести один день в компании команды.

Желающий принять участие в мероприятии должен сделать взнос: минимальный – 360 рублей, VIP-билет – 600 рублей.

Акция должна внести вклад «в будущее детей, нуждающихся в помощи и защите». Подробную информацию смотрите здесь.

 

В Минске скоро намечается кое-что интересное! @unicef_belarus 7-го октября приглашает на ГАЛА-УЖИН BLACK&WHITE!!! Обещают интереснейшую программу с живой музыкой и поваром – обладателем звезды гида Мишлен!!! Звучит заманчиво? По-моему, уже – да! Кроме этого, много интереснейших гостей и возможность побороться за лот -тренировку – мастер-класс от меня. Учтите, на тренировке всё будет серьёзно, без поблажек :) #foreverychild #minsk #galadinner #black&white #friends #trainyourself #moveyourbody #moveforpeace #moveforchilds

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

 

Перед вами самый сильный и мужественный лот благотворительного аукциона UNICEF Black & White GALA от @vitalhurkou , непобедимого белорусского спортсмена и вокалиста группы @brutto.official ! Персональная тренировка с Виталием Гурковым, который 11 раз завоевывал титул чемпиона мира по муай-тай – идеальный подарок для каждого, кто хочет перенять чемпионскую технику боя, а также научиться поддерживать отличную форму и всегда сохранять уверенность в себе. Поспешите забронировать свой билет на UNICEF Black & White GALA: unicef.by/gala

Публикация от UNICEF in Belarus (@unicef_belarus)

 
Теги: Минск
 
 
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проведет 7 октября благотворительный вечер, где одними из лотов будут индивидуальные тренировки с Дарьей Домрачевой и Виталием Гурковым.

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