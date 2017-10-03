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Индивидуальные тренировки с Домрачевой и Гурковым разыграют на благотворительном вечере ЮНИСЕФ
04.10.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проведет 7 октября благотворительный вечер, где одними из лотов будут индивидуальные тренировки с Дарьей Домрачевой и Виталием Гурковым.
Кроме того, во время благотворительного вечера с молотка уйдут джерси игроков минского «Динамо» Александра Павловича и Евгения Лисовца, а также возможность провести один день в компании команды.
Желающий принять участие в мероприятии должен сделать взнос: минимальный – 360 рублей, VIP-билет – 600 рублей.
Акция должна внести вклад «в будущее детей, нуждающихся в помощи и защите». Подробную информацию смотрите
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проведет 7 октября благотворительный вечер, где одними из лотов будут индивидуальные тренировки с Дарьей Домрачевой и Виталием Гурковым.
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