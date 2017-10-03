Индивидуальные тренировки с Домрачевой и Гурковым разыграют на благотворительном вечере ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проведет 7 октября благотворительный вечер, где одними из лотов будут индивидуальные тренировки с Дарьей Домрачевой и Виталием Гурковым.

Кроме того, во время благотворительного вечера с молотка уйдут джерси игроков минского «Динамо» Александра Павловича и Евгения Лисовца, а также возможность провести один день в компании команды.

Желающий принять участие в мероприятии должен сделать взнос: минимальный – 360 рублей, VIP-билет – 600 рублей.

Акция должна внести вклад «в будущее детей, нуждающихся в помощи и защите». Подробную информацию смотрите здесь.

В Минске скоро намечается кое-что интересное! @unicef_belarus 7-го октября приглашает на ГАЛА-УЖИН BLACK&WHITE!!! Обещают интереснейшую программу с живой музыкой и поваром – обладателем звезды гида Мишлен!!! Звучит заманчиво? По-моему, уже – да! Кроме этого, много интереснейших гостей и возможность побороться за лот -тренировку – мастер-класс от меня. Учтите, на тренировке всё будет серьёзно, без поблажек :) #foreverychild #minsk #galadinner #black&white #friends #trainyourself #moveyourbody #moveforpeace #moveforchilds Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Окт 3 2017 в 5:14 PDT