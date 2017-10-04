Горди Дуайер: «Я точно не выключал свет в раздевалке «Барыса». У нашей команды все было хорошо»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Барысом» (3:2 Б).

– Это очень важная победа для нашей команды. «Барыс» – это одна из ведущих команд лиги с эффективными атакующими звеньями. Знали, что их ведущие игроки находятся в топе КХЛ по количеству голов и ассистентских передач. Нам нужно было сосредоточится на деталях перед матчем, чтобы выиграть. Игра проходила в кошки-мышки.

Это была игра характеров: обе команды были достаточно сильны и в обороне, и в атаке. Всё решил наш хороший розыгрыш лишнего – мы сегодня забросили очень важную шайбу в большинстве. Хочу особенно отметить Юнаса Энрота, который много нас спасал, сыграл просто замечательно на буллитах. Юнас помог нам добыть эти 2 очка. Мы очень рады важной победе.

– Команда сегодня приобрела два очка или потеряла одно?

– Конечно, мы сегодня выиграли два очка. «Барыс» – остроатакующая команда. Мы смогли ограничить их лишь несколькими моментами у наших ворот. Мы великолепно отыграли в меньшинстве. Эти два балла для нас очень важны.

– Считаете ли вы, что команда с каждым матчем прогрессирует в большинстве?

– Да. Я считаю, что команда прибавляет при игре в большинстве. Эти две игры были достаточно неплохие: мы имели достаточно моментов, играя в большинстве. Надо учитывать то, мы обходимся без наших ведущих игроков, которые играют важную роль в большинстве. Таких как Скилле, Фонтэйн и Лисовец. Молодые, которые вместо них играют в большинстве, проделывают огромную работу. Да, мы прогрессируем от матча к матчу в большинстве.

– В динамовской раздевалке свет был?

– Я не знаю, я не могу комментировать эту ситуацию. Я точно не выключал свет в раздевалке соперника. Что касается нашей команды, то все было хорошо. Сейчас в раздевалке играет музыка, мы радуемся победе.

– Кто из списка травмированных сыграет в пятничном матче с московским «Динамо»?

– Это очень хороший вопрос. Я не знаю, кто сможет из травмированных сыграть в пятницу. Это будет решаться непосредственно перед самой игрой. Скилле и Лисовец точно не смогут принять участие. Коробов и Фонтэйн, возможно, сыграют в пятницу.

– Сыграет ли на выезде или в ближайших матчах Когалев? В каком он сейчас статусе?

– Мы просматривали Когалева еще летом на предсезонном турнире в Риге. Он провел 2 игры в составе нашей команды. Он хороший молодой игрок. У него есть опыт игры за национальную сборную на чемпионате мира. Он должен доказывать, что может играть на таком уровне, в такой лиге. Учитывая наши проблемы в атаке из-за травмированных игроков, он получит шанс в одной из следующих игр. Мы посмотрим, как мы его будем применять, и какая у него будет роль в команде, – сказал Дуайер.

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