Евгений Корешков: «После первого периода в раздевалке и тренерской «Барыса» отключили свет. Все установки проводили в темноте»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков оценил игру команды в матче с минским (2:3 Б).

«Начну пресс-конференцию необычно. Сегодня такой случай произошел. Впервые в моей карьере после первого периода в нашей раздевалке и тренерской отключили свет. Весь второй и третий период, все установки, собрания и отдых проводили в темноте. Будем как-то разбираться с этим. Я такого еще не видел, чтобы в темноте все проводить. Круто.

Хорошо играли, равный матч. Ненужные удаления, которые получаем не в первом матче, ломают игру и сильно подводят. Сражались до конца, сняли вратаря, забили гол вшестером. Очень много и здорово отыграли в меньшинстве. Что нельзя сказать про наше большинство. Будем работать над этим. Готовимся к следующему матчу», – сказал Корешков.