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Евгений Корешков: «После первого периода в раздевалке и тренерской «Барыса» отключили свет. Все установки проводили в темноте»
04.10.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков оценил игру команды в матче с минским
«Начну пресс-конференцию необычно. Сегодня такой случай произошел. Впервые в моей карьере после первого периода в нашей раздевалке и тренерской отключили свет. Весь второй и третий период, все установки, собрания и отдых проводили в темноте. Будем как-то разбираться с этим. Я такого еще не видел, чтобы в темноте все проводить. Круто.
Хорошо играли, равный матч. Ненужные удаления, которые получаем не в первом матче, ломают игру и сильно подводят. Сражались до конца, сняли вратаря, забили гол вшестером. Очень много и здорово отыграли в меньшинстве. Что нельзя сказать про наше большинство. Будем работать над этим. Готовимся к следующему матчу», – сказал Корешков.
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Евгений Корешков: «После первого периода в раздевалке и тренерской «Барыса» отключили свет. Все установки проводили в темноте»
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (2:3 Б).
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