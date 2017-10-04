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Колумбиец Малума запишет гимн Чемпионата мира по футболу-2018

04.10.2017 23:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Колумбийский исполнитель Малума (Maluma) запишет официальную песню Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Primiciasya.com.

Колумбиец Малума запишет гимн Чемпионата мира по футболу-2018
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с музыкантом из Колумбии и предложила ему записать официальный гимн будущего мундиаля. На предложение Малума ответил согласием. На созданием композиции 23-летний певец будет работать в команде с 24 музыкантами. Вероятно, гимн ЧМ-2018 Малума запишет с совместно в дуэте с пуэрториканским музыкантом Бэдом Банни. 

Интересно, что Малума может стать вторым представителем Колумбии, записавшим официальную песню мирового футбольного первенства. Первой стала певица Шакира с ее хитом Waka Waka для мундиаля 2010 года в ЮАР.

На последнем чемпионате мира в 2014 году в Бразилии официальной песней турнира была We Are One в исполнении Дженнифер Лопес, Питбулля и Клаудии Лейтте.

Малума является одним из самых популярных певцов в Латинской Америке. Однако мировую известность он получил благодаря своему хиту El Perdedor, клип на песню на YouTube посмотрели более миллиарда раз. Малума выступал в дуэте с Шакирой, Рики Мартином. 

 
Теги: Минск
 
 
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Песня, как ожидается, будет готова в декабре, над ее созданием колумбиец будет работать с 24 музыкантами.

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