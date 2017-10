Колумбиец Малума запишет гимн Чемпионата мира по футболу-2018

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Колумбийский исполнитель Малума (Maluma) запишет официальную песню Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Primiciasya.com .



© Sputnik/ Алексей Филиппов ФИФА надеется на аншлаги на матчах Чемпионата мира в России

Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с музыкантом из Колумбии и предложила ему записать официальный гимн будущего мундиаля. На предложение Малума ответил согласием. На созданием композиции 23-летний певец будет работать в команде с 24 музыкантами. Вероятно, гимн ЧМ-2018 Малума запишет с совместно в дуэте с пуэрториканским музыкантом Бэдом Банни.

Интересно, что Малума может стать вторым представителем Колумбии, записавшим официальную песню мирового футбольного первенства. Первой стала певица Шакира с ее хитом Waka Waka для мундиаля 2010 года в ЮАР.

На последнем чемпионате мира в 2014 году в Бразилии официальной песней турнира была We Are One в исполнении Дженнифер Лопес, Питбулля и Клаудии Лейтте.

Малума является одним из самых популярных певцов в Латинской Америке. Однако мировую известность он получил благодаря своему хиту El Perdedor, клип на песню на YouTube посмотрели более миллиарда раз. Малума выступал в дуэте с Шакирой, Рики Мартином.