МИНСК, 4 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу во втором домашнем матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Хоккейный клуб "Динамо-Минск" перед игрой

В среду, 4 октября, на "Минск-Арене" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и "Барысом" (Астана). Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).



© Sputnik / Виктор Толочко Первая шайба в ворота Юнаса Энрота в исполнении Талгата Жайлауова

Точными бросками в составе "зубров" в основное время отметились Александр Китаров (19-я минута) и Куинтон Хауден (38, в большинстве). Шайбы в составе гостей на свой счет записали Талгат Жайлауов (13) и Найджел Доус (60).



© Sputnik / Виктор Толочко Гол Александра Китарова под занавес первого периода помог хозяевам установить равновесие

В овертайме победитель выявлен не был, а в серии послематчевых буллитов удача была на стороне "бело-синих": победный бросок исполнил Андрей Степанов.



© Sputnik / Виктор Толочко Болельщики "зубров" активно поддерживали команду до победного броска Андрея Степанова

За игрой на трибунах "Минск-Арены", согласно официальным данным, наблюдали 11212 зрителей.



© Sputnik / Виктор Толочко Первую шайбу в ворота "Барыса" не засчитали из-за положения вне игры

Матчем против "барсов" минчане завершили домашнюю серию. Напомним, на этой неделе команда Горди Дуайера крупно обыграла московское "Динамо" (5:1) .

Сейчас столичные "динамовцы" располагаются на десятой строчке в таблице Западной конференции (22 очка после 18 матчей).



© Sputnik / Виктор Толочко Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот очень помог команде в серии буллитов, отразив три броска

Следующий поединок "зубры" проведут в пятницу в Москве против местного "Динамо".