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КХЛ: минское "Динамо" одержало дома вторую победу подряд
04.10.2017 22:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу во втором домашнем матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Хоккейный клуб "Динамо-Минск" перед игрой
В среду, 4 октября, на "Минск-Арене" состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным "Динамо" и "Барысом" (Астана). Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
© Sputnik / Виктор Толочко
Первая шайба в ворота Юнаса Энрота в исполнении Талгата Жайлауова
Точными бросками в составе "зубров" в основное время отметились Александр Китаров (19-я минута) и Куинтон Хауден (38, в большинстве). Шайбы в составе гостей на свой счет записали Талгат Жайлауов (13) и Найджел Доус (60).
© Sputnik / Виктор Толочко
Гол Александра Китарова под занавес первого периода помог хозяевам установить равновесие
В овертайме победитель выявлен не был, а в серии послематчевых буллитов удача была на стороне "бело-синих": победный бросок исполнил Андрей Степанов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Болельщики "зубров" активно поддерживали команду до победного броска Андрея Степанова
За игрой на трибунах "Минск-Арены", согласно официальным данным, наблюдали 11212 зрителей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первую шайбу в ворота "Барыса" не засчитали из-за положения вне игры
Матчем против "барсов" минчане завершили домашнюю серию. Напомним, на этой неделе
Сейчас столичные "динамовцы" располагаются на десятой строчке в таблице Западной конференции (22 очка после 18 матчей).
© Sputnik / Виктор Толочко
Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот очень помог команде в серии буллитов, отразив три броска
Следующий поединок "зубры" проведут в пятницу в Москве против местного "Динамо".
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Хозяева могли одержать викторию в основное время матча, но пропустили менее чем за минуту до финальной сирены. Победитель определился в серии буллитов.
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