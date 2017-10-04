МИНСК, 4 окт — Sputnik. Обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Иржи Гудлер угрожал расправой стюарду за отказ дать ему кокаина во время полета из Нью-Йорка в Прагу, сообщает Isport.cz .



© AFP/ JONATHAN NACKSTRAND Легендарный хоккеист Ягр заявил о последнем сезоне в НХЛ

Пассажиры рейса пожаловались на 33-летнего Гудлера, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Хоккеист требовал у экипажа наркотиков.

"Мы думали, что он хотел пить, мы налили ему кока-колы, но он сказал, что хотел "коки" в виде белого порошка, и на английском употребил слово "кокаин", — рассказал об инциденте один из членов экипажа.

Когда спортсмену отказали в его требовании, Гудлер пригрозил, что убьет стюарда. Затем стюард обратил внимание на то, что у хоккеиста, выходившего из туалета, белая губа. При этом игрок пытался справить нужду на кухне, но ему не позволили этого сделать.

Комментируя случившееся, Гудлер заявил, что ничего не произошло. Он добавил, что не любит летать и для храбрости выпил немного шампанского на борту.

Полиция проводит расследование произошедшего.

В минувшем сезоне Гудлер набрал 11 очков (3 шайбы + 8 результативных передач) в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ за "Даллас Старз". В настоящее время чех является свободным агентом.

В сезоне-2007/08 в составе "Детройт Ред Уингс" он выиграл Кубок Стэнли.