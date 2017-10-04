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НХЛ. «Калгари» объявил о подписании однолетнего контракта с Ягром
05.10.2017 07:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Яромир Ягр продолжит карьеру в
45-летний чех заключил однолетнее соглашение с «Флэймс» на 1 миллион долларов, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее стало известно, что еще 1 млн Ягр может заработать в виде бонусов.
Нападающему осталось провести 57 матчей в
В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» Ягр набрал 46 (16+30) очков.
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Форвард Яромир Ягр продолжит карьеру в «Калгари».
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