НХЛ. «Калгари» объявил о подписании однолетнего контракта с Ягром

Форвард Яромир Ягр продолжит карьеру в .

45-летний чех заключил однолетнее соглашение с «Флэймс» на 1 миллион долларов, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что еще 1 млн Ягр может заработать в виде бонусов.

Нападающему осталось провести 57 матчей в , чтобы превзойти рекорд Горди Хоу по количеству проведенных игр в лиге.

В 82 матчах прошлого сезона за «Флориду» Ягр набрал 46 (16+30) очков.