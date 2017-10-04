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Хайнкес вернется в «Баварию»

05.10.2017 06:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Юпп Хайнкес возобновит тренерскую карьеру и возглавит «Баварию».

72-летний специалист будет работать с мюнхенцами до конца текущего сезона.

Ранее руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов.

Хайнкес завершил тренерскую карьеру в «Баварии» в 2013 году, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок, Кубок и чемпионат Германии.

 
 
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Юпп Хайнкес возобновит тренерскую карьеру и возглавит «Баварию».

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