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Хайнкес вернется в «Баварию»
05.10.2017 06:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
72-летний специалист будет работать с мюнхенцами до конца текущего сезона.
Ранее руководство «Баварии» уволило Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов.
Хайнкес завершил тренерскую карьеру в «Баварии» в 2013 году, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок, Кубок и чемпионат Германии.
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Юпп Хайнкес возобновит тренерскую карьеру и возглавит «Баварию».
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