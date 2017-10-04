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Состоялся дополнительный этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Минске
05.10.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
4 октября в Минске состоялся дополнительный этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняли участие 20 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в конце октября в Минске).
Победителем дополнительного этапа в столице стала команда «Орден Пресвятого Круталика» в составе Виталия Хмуробровича и Дмитрия Товкеса. Они представят свой город в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз – сертификат на 1500 BYN.
Полный фотоотчет мероприятия можно найти
Фото:
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4 октября в Минске состоялся дополнительный этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com.
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