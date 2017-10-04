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НХЛ. Макдэвид первым в истории «Эдмонтона» оформил хет-трик в стартовом матче сезона
05.10.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
20-летний канадец стал первым игроком в истории «Ойлерс», оформившим хет-трик в стартовом матче регулярного чемпионата
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в игре с «Калгари» (3:0) забросил три шайбы и был признан первой звездой матча.
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