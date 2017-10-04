МИНСК, 5 окт — Sputnik. Гости "Минск-арены" хоккейный клуб из Казахстана "Барыс" пожаловались на отсутствие надлежащих условий во время матча. В перерывах во время игры в раздевалках команды был выключен свет, что помешало работе медперсонала и тренера.



© Sputnik / Виктор Толочко КХЛ: минское "Динамо" одержало дома вторую победу подряд

"Казус не совсем приятный, впервые такое в моей карьере: свет работал в коридоре. Но в раздевалке освещение отсутствовало: как у клубных врачей, так и в тренерской. Во время двух перерывов медицинский персонал и тренерский штаб работали в темноте, вслепую. Это наложило отпечаток — отдых пошел насмарку, также не смогли донести план тактических изменений и действий до ребят", — цитирует Евгения Корешкова официальный сайт "Барыса".

Комментируя ситуацию, тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Горди Дуайер отметил, что он не выключал свет в раздевалке "Барыса" и отметил высокий уровень команды соперника.

"Барыс" — это одна из ведущих команд лиги с эффективными атакующими звеньями. Знали, что их ведущие игроки находятся в топе КХЛ по количеству голов и ассистентских передач. Нам нужно было сосредоточится на деталях перед матчем, чтобы выиграть. Что касается нашей команды, то все было хорошо. Сейчас в раздевалке играет музыка, мы радуемся победе", — прокомментировал "Трибуне" итоги матча Горди Дуайер.

Матч "Динамо" (Минск) — "Барыс" завершился победой белорусов в серии буллитов со счетом 3:2, при этом гости при этом гости перевели игру в овертайм за 51 секунду до финальной сирены.