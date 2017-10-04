ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер ХК "Динамо": я точно не выключал свет в раздевалке "Барыса"

05.10.2017 09:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Гости "Минск-арены" хоккейный клуб из Казахстана "Барыс" пожаловались на отсутствие надлежащих условий во время матча. В перерывах во время игры в раздевалках команды был выключен свет, что помешало работе медперсонала и тренера.

Тренер ХК "Динамо": я точно не выключал свет в раздевалке "Барыса"
© Sputnik / Виктор Толочко
КХЛ: минское "Динамо" одержало дома вторую победу подряд

"Казус не совсем приятный, впервые такое в моей карьере: свет работал в коридоре. Но в раздевалке освещение отсутствовало: как у клубных врачей, так и в тренерской. Во время двух перерывов медицинский персонал и тренерский штаб работали в темноте, вслепую. Это наложило отпечаток — отдых пошел насмарку, также не смогли донести план тактических изменений и действий до ребят", — цитирует Евгения Корешкова официальный сайт "Барыса".

Комментируя ситуацию, тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Горди Дуайер отметил, что он не выключал свет в раздевалке "Барыса" и отметил высокий уровень команды соперника.

"Барыс" — это одна из ведущих команд лиги с эффективными атакующими звеньями. Знали, что их ведущие игроки находятся в топе КХЛ по количеству голов и ассистентских передач. Нам нужно было сосредоточится на деталях перед матчем, чтобы выиграть. Что касается нашей команды, то все было хорошо. Сейчас в раздевалке играет музыка, мы радуемся победе", — прокомментировал "Трибуне" итоги матча Горди Дуайер.

Матч "Динамо" (Минск) — "Барыс" завершился победой белорусов в серии буллитов со счетом 3:2, при этом гости при этом гости перевели игру в овертайм за 51 секунду до финальной сирены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После матча "Динамо" (Минск) — "Барыс" главный тренер казахской команды пожаловался на отсутствие света в раздевалке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Состоялся дополнительный этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика