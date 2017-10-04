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Тренер ХК "Динамо": я точно не выключал свет в раздевалке "Барыса"
05.10.2017 09:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт — Sputnik. Гости "Минск-арены" хоккейный клуб из Казахстана "Барыс" пожаловались на отсутствие надлежащих условий во время матча. В перерывах во время игры в раздевалках команды был выключен свет, что помешало работе медперсонала и тренера.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Казус не совсем приятный, впервые такое в моей карьере: свет работал в коридоре. Но в раздевалке освещение отсутствовало: как у клубных врачей, так и в тренерской. Во время двух перерывов медицинский персонал и тренерский штаб работали в темноте, вслепую. Это наложило отпечаток — отдых пошел насмарку, также не смогли донести план тактических изменений и действий до ребят", —
Комментируя ситуацию, тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Горди Дуайер отметил, что он не выключал свет в раздевалке "Барыса" и отметил высокий уровень команды соперника.
"Барыс" — это одна из ведущих команд лиги с эффективными атакующими звеньями. Знали, что их ведущие игроки находятся в топе КХЛ по количеству голов и ассистентских передач. Нам нужно было сосредоточится на деталях перед матчем, чтобы выиграть. Что касается нашей команды, то все было хорошо. Сейчас в раздевалке играет музыка, мы радуемся победе", —
Матч "Динамо" (Минск) — "Барыс" завершился победой белорусов в серии буллитов со счетом 3:2, при этом гости при этом гости перевели игру в овертайм за 51 секунду до финальной сирены.
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После матча "Динамо" (Минск) — "Барыс" главный тренер казахской команды пожаловался на отсутствие света в раздевалке.
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