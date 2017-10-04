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Facebook: «Не исключено, что поборемся за право трансляций матчей АПЛ»

05.10.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид допустил, что в 2018 году социальная сеть попытается купить права на показ матчей английской премьер-лиге на три сезона.

- АПЛ – очень важный для нас партнер, мы тесно сотрудничаем. Но говорить о том, что мы воспользуемся этой возможностью, пока преждевременно.

- Но вы не исключаете, что поборетесь за права?

- Само собой, не исключаю, — сказал Рид.

В прошлом году Facebook, самая популярная социальная сеть в мире, заработал на рекламе свыше 20 миллиардов долларов. Аудитория платформы – 2 миллиарда пользователей в месяц, при этом 650 миллионов из них – спортивные болельщики.

6 самых богатых клубов АПЛ хотят получать больше денег от продажи телеправ за рубежом. Остальные 14 их не поддержали

 
 
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Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид допустил, что в 2018 году социальная сеть попытается купить права на показ матчей английской премьер-лиге на три сезона.

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