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Facebook: «Не исключено, что поборемся за право трансляций матчей АПЛ»
05.10.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид допустил, что в 2018 году социальная сеть попытается купить права на показ матчей английской премьер-лиге на три сезона.
- АПЛ – очень важный для нас партнер, мы тесно сотрудничаем. Но говорить о том, что мы воспользуемся этой возможностью, пока преждевременно.
- Но вы не исключаете, что поборетесь за права?
- Само собой, не исключаю, — сказал Рид.
В прошлом году Facebook, самая популярная социальная сеть в мире, заработал на рекламе свыше 20 миллиардов долларов. Аудитория платформы – 2 миллиарда пользователей в месяц, при этом 650 миллионов из них – спортивные болельщики.
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Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид допустил, что в 2018 году социальная сеть попытается купить права на показ матчей английской премьер-лиге на три сезона.
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