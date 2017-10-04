Новиков о ситуации с Веремко: «Федерация? Вот здесь-то вообще провал на провале»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков раскритиковал работу АБФФ по разбору ситуации с заявкой Сергея Веремко на матч 23-го тура высшей лиги – «Слуцк».

«Федерация? Вот здесь-то вообще провал на провале.

Фактическая неспособность «комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам» оперативно работать в экстремальной ситуации заставляет объяснить задержку вообще анекдотично. А не в отпуске ли первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна, грянувшем так некстати, причина волокиты? Мол, вот приедет барин...

Интересно вот еще что. Ясно, что выплыть на публику нестыковки с платежом Веремко могли только из кабинетов АБФФ. Ну кому еще раскопать такое было под силу? Однако расследование истории инициировано отнюдь не оттуда, что было бы объяснимо, а по обращению клубов. Выходит, случилось то, что в простонародье именуется банальным «сливом». Фактически это провоцирование скандала, которым кто-то подставил своих же коллег.

Показателен и факт возможного рецидива. Ведь была уже история с динамовцем Ясинским, который неправомочно отсидел в запасе во время давнего «класико». Тогда «технарь» выписали относительно тихо, ибо его цена была никчемной — не пришлось пересматривать собственно исход.

Странно не то, что та история ничему не научила клубы — там приняли ее к сведению и вскоре объяснимо забыли. Удивительно, что прецедент остался без последствий и для АБФФ. Ведь ясно было, что при существующем порядке контроля исполнения наказаний рано или поздно нечто подобное повторится — и с куда большим шумом.

Федерации давно пора включить механизм процедур, предотвращающих подобные казусы. Почему не вменить в обязанности тому же департаменту по проведению соревнований превентивное информирование клубов перед каждым туром обо всех действующих дисквалификациях? Именно такая практика применяется в УЕФА.

Наши же «организаторы соревнований» напоминают порой охотников, с нетерпением ожидающих, пока кто-то попадется в коварно замаскированный ими капкан. Чтобы потом радостным шепотом поделиться новостью о добыче с заинтересованными лицами на стороне», – написал Новиков в своем блоге.

Напомним, 6 августа в конце игры «Минск» – БАТЭ голкипер борисовчан применил физическую силу к Виталию Севостьянику. Веремко был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).

5 матчей «закончились» перед поединком 23-го тура БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября), и Веремко был внесен в его протокол. Однако согласно регламенту «Если временная дисквалификация сопровождается одновременным наложением штрафа, то срок ее действия автоматически продлевается до тех пор, пока не будет уплачен штраф» (Статья 20, пункт 3 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

Как сообщала финансовый директор АБФФ Елена Петухова, деньги на расчетный счет пришли 27 сентября. При этом главный юрист АБФФ Сергей Ильич сообщил, что Веремко предоставил квитанцию об оплате штрафа, датированную 22 сентября.

Банкиры не верят, что платеж Веремко мог идти на счет АБФФ так долго